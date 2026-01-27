In alcuni angoli di Internet, su feed di notizie di nicchia e algoritmi, una studentessa britannica generata dall’intelligenza artificiale è emersa come una sorta di fenomeno. Il suo nome è Amelia, una “ragazza gotica” dai capelli viola che porta con orgoglio una mini bandiera dell’Unione e sembra avere un debole per il razzismo. Se non avete familiarità con Amelia, è probabile che presto vi imbatterete in un meme virale o in un altro ispirato a lei su Facebook o X, dove la sua reputazione sta crescendo. I video di Amelia la ritraggono tipicamente mentre cammina per Londra o per la Camera dei Comuni, dichiarando il suo amore per l’Inghilterra e mettendo in guardia dai pericoli dei “musulmani militanti” o dei “migranti del terzo mondo”. In una clip viene rimproverata da un uomo barbuto in abiti islamici per aver mangiato una salsiccia di maiale”, scrive The Guardian, secondo quanto riporta la rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione.