Amen sponsor dei nuovi eventi dell’associazione di Paolo Brosio

E’ partito il count-down

A 34 giorni dall’avvio della manifestazione Mattone e la Canzone del Cuore dell’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore che si terrà il 25 e 26 agosto Amen annuncia la sua partecipazione ufficiale in qualità di sponsor.

Amen, brand di gioielli da sempre sensibile ai progetti for charity, conferma così anche per il 2021 il suo impegno nei confronti di un’iniziativa a favore dei più bisognosi attraverso l’associazione fondata dal giornalista televisivo e scrittore Paolo Brosio.

Musica e Sport, la Canzone e la Racchetta del Cuore

Quest’anno saranno due gli appuntamenti più importanti. La Canzone della solidarietà, la “Canzone del Cuore” e gli incontri sportivi della “Racchetta del Cuore” nei Circoli di Tennis e di Padel più importanti del Comune di Forte dei Marmi: Tennis Italia, Tennis Raffaelli, Tennis Europa.

Le finalità no profit

Tra gli organizzatori dell’evento di solidarietà ci sarà la Fondazione della Nazionale Cantanti che donerà l’SMS solidale 45527. Le finalità no profit dell’evento saranno destinate in parte in Italia alle famiglie in difficoltà post Covid che eventualmente hanno a loro carico persone con disabilità fisica o psichica o associazioni che si occupano di portatori di Handicap psichico o fisico, ed in parte all’estero al grande progetto Mattone del Cuore Primo Pronto Soccorso di Medjiugorie (Bosnia Erzegovina) e nei Paesi del terzo Mondo per la cura e l’assistenza dei bambini malati di leucemia e tumori del sangue per curarli direttamente nei loro paesi e nei loro ospedali con l’assistenza dei migliori specialisti del mondo. Un progetto questo gestito dalla Associazione Onlus Cure 2 Children di Firenze, porta avanti da un gruppo di amici che collaborano con la nostra Associazione Olimpiadi del Cuore.