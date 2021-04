America Latina, è boom di sanificatori d’aria made in Italy: per Jonix +844% di ricavi nel 2020

Crescita esponenziale dei ricavi: +844% nel 2020. Mai come ora avere aria pulita, anche in spazi chiusi, è elemento essenziale nella costruzione di una maggiore sicurezza sanitaria. Jonix, azienda padovana che opera da anni nel settore della sanificazione dell’aria e anche per il 2021 si conferma Pmi innovativa, ha colto così nel 2020 – causa pandemia – i frutti di quella cultura di sanificazione che porta avanti nei suoi laboratori di ricerca ormai dal 2013, anno nel quale nacque come unione fra un’esigenza di “fare di più” in termini di sostenibilità ambientale del gruppo industriale HiRef e una competenza, quella dei laboratori Archa di Pisa.

I dispositivi Jonix sono infatti arrivati in tutti i continenti, con un particolare trend di mercato che ha visto una crescita forte nei Paesi dell’America Latina quali Messico, Perù, Cile, Colombia. E così NTP (Non Thermal Plasma), la moderna tecnologia, basata sul fenomeno della ionizzazione, utilizzata da Jonix, è entrata negli edifici di tutto il mondo. “Siamo passati da 635mila euro di ricavi nel 2019 a 5,99 milioni nel 2020 – spiega il presidente di Jonix, Mauro Mantovan -. L’aspetto economico è ovviamente importante, ma più cruciale ancora è quello culturale: ora la sanificazione dell’aria viene riconosciuta unanimemente come elemento essenziale. Aver visto i prodotti Jonix in scuole, case di riposo, uffici pubblici, palestre, conferma la bontà della nostra scelta. Di aver cioè investito nell’aria pulita, e nelle tecnologie più moderne, già da anni”.