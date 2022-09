America latina, Mexedia si rafforza con l’acquisizione di Matchcom Telecommunications e Phonetime

Mexedia, tech company italiana che offre soluzioni per la comunicazione delle aziende coi propri clienti ha acquisito le statunitensi Matchcom Telecommunications Inc. e Phonetime Inc. con sede a Miami, e attive in Brasile, Colombia, Cile e India. Le due società, che in passato hanno già collaborato nelle operazioni di Mexedia, vantano un fatturato di circa 300 milioni di dollari e un listino di clienti a livello internazionale di circa 450 imprese tra cui operatori di linea fissa e mobile, rivenditori, fornitori di servizi VoIP e di contenuti media via piattaforme web. L’acquisto forma parte del piano industriale 2025 presentato dall’azienda a maggio, e prevede anche l’acquisto di Intermatica, piattaforma per la fornitura di servizi per il mobile ed il satellitare. Mexedia S.p.A è l’azienda nata dalle operazioni di Airtime Partecipazioni, tech company fondata da Orlando Taddeo nel 2017, che oggi è quotata in Francia sul listino Euronext Growth Paris con un fatturato di 131,8 milioni e 7 milioni di EBITDA.