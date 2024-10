America Latina, un libro analizza la situazione geopolitica

L’America Latina è il tema dell’ultimo libro dell’amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto, intitolato “America Latina: Democrazia, populismo e criminalità” (Eurilink University Press, 2024). L’amb. Malfatti di Monte Tretto è un profondo conoscitore della regione avendo servito due volte nell’area, come capo missione a L’Avana e a Montevideo, ed essendo stato per molti anni il segretario generale dell’IILA Istituto Italo-Latino Americano a Roma.

Questa la scheda dell’editore: “L’America Latina si è presentata all’epoca moderna come la terra dei “Libertadores”, le cui epiche gesta hanno condotto alla nascita dei nuovi Stati della regione e scosso gli equilibri politici del continente. Nel XX secolo è stata la volta dei grandi rivoluzionari, figure che hanno cambiato drasticamente il corso delle loro nazioni e influenzato anche il pensiero politico occidentale. Per quasi tutto il secolo breve, il continente latino-americano ha attraversato periodi travagliati essendo stato, tra l’altro, uno dei teatri della guerra fredda. Con la crisi delle ideologie e dei sistemi del Novecento, si sono lentamente formate, salvo poche eccezioni, forme di governo democratico-pluraliste. Nell’attuale contesto mondiale il continente non riceve lo stesso riguardo di prima, venendo sommariamente descritto come patria di populismi, di crisi economiche e di violenza. Fenomeni questi che non appartengono unicamente all’America Latina ma indubbiamente anche al nostro presente”.

Giorgio Malfatti di Monte Tretto, laureato in Scienze Politiche alla Sapienza Università di Roma, è entrato in carriera diplomatica nel 1975. Nel corso della sua carriera, dove ha raggiunto il grado di ambasciatore, ha ricoperto numerosi incarichi a Roma e all’estero, alcuni dei quali come capo missione in Paesi dell’America Latina. Direttore e coordinatore dell’insegnamento “Incontri con l’America Latina” all’Università per Stranieri di Perugia nel 2017, ha scritto articoli e svolto conferenze sulle recenti vicende politiche in America Latina.

È attualmente impegnato in un programma, finanziato dall’Unione Europea, per il contrasto alla criminalità transnazionale organizzata nell’America Latina. Tra le sue pubblicazioni: “Economia drogata. Il traffico di droga in America Latina” (Eurilink University Press, 2019); “L’Europa orientale tra criminalità organizzata e conflitti” (Eurilink University Press, 2021); “America Latina: anatomia di una regione” (Eurilink University Press, 2022).

“America Latina: Democrazia, populismo e criminalità”, di Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Eurilink University Press, Roma, 2024, pp. 240, € 24.00.

