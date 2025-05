American Psycho compie 25 anni: una profezia messa in scena dal film cult tratto dal disturbante romanzo di Bret Easton Ellis.

Il 25 maggio 2001 veniva proiettato nelle sale italiane il film ispirato dal controverso e omonimo romanzo che ha suscitato numerosi dissensi e proteste soprattutto da parte di molti critici americani e movimenti femministi per i suoi contenuti provocatori e violenti, aprendo un dibattito su tematiche ancora oggi molto attuali. Anni Ottanta, una New York aggredita da un consumismo sfrenato, figlio di quel capitalismo feroce al quale aderisce la cultura yuppie con i giovani rampanti di Wall Street che ostentano uno stile di vita sfrenatamente alla moda e oneroso, pur di mantenere quello “status symbol” che li rendeva socialmente accettati e desiderati. Eppure, gli scintillanti anni Ottanta continuano a dettare le regole, non sembra sia cambiato molto nella società odierna dalla pubblicazione del romanzo nel 1991 e dalla postuma trasposizione cinematografica della regista Mary Harron. Un film che interroga sulla superficialità dei rapporti sociali ed interpersonali, su una certa cultura dell’opportunismo e sull’abisso della psiche umana. Una critica non solo socioculturale all’ America ma anche al governo che lascia indietro le persone meno fortunate o meno pugnaci. Il protagonista del romanzo, Patrick Bateman, interpretato nel film da un bellissimo Christian Bale è un ragazzo ossessionato dalla sua carriera e da sé stesso, in continua lotta con l’“american rush”, lavora a Wall Street ove si destreggia in una cruda e vorace competizione con i suoi colleghi, molti dei quali invidia, come il celebre Paul Allen interpretato da un giovanissimo Jared Leto. Misogino, maschilista, a volte anche omofobo, disprezza le categorie più deboli della società finendo spesso in un malato gioco di potere distruttivo ove la sua follia omicida emerge scatenata. La percezione della condizione della donna è un’altra tematica che si aggiunge alla critica del film: per il contorto e deviato protagonista è solo un oggetto per soddisfare le prorpie pulsioni e distorsioni patologiche. La narrazione, pervasa da momenti grotteschi e stereotipati portati all’eccesso, pone il suo focus sulla personalità disfunzionale del protagonista: affetto da un disturbo narcisistico della personalità mostra tendenze antisociali con forti elementi paranoidi. Un film organizzato bene anche per la sua parte tecnica attraverso inquadrature soggettive che fanno percepire i subdoli turbamenti di Patrick Bateman, le semi- soggettive che trasmettono un atmosfera di tensione, i dettagli su oggetti pericolosi per avvisarci della natura brutale del film, l’alternanza campo-controcampo che avvolge lo spettatore in un ritmo frenetico e confuso, le inquadrature over-the-shoulder che dovrebbero creare un senso di intimità con il protagonista che viene tuttavia interrotto dal susseguirsi improvviso ed inaspettato di momenti di violenza, l’uso dei primi piani per cogliere la follia e le paranoie del protagonista. Una critica beffarda al materialismo, all’edonismo fine a sé stesso, alla vanità e all’estetica dell’apparenza ove Patrick Bateman risulta essere un carnefice ma forse anche una vittima di una società profondamente malata ove le crisi della psiche umana e le patologie dell’anima non sono altro che una diretta conseguenza per coloro che smarriscono l’essenza fenomenica della vita. Il finale lascia con sé un dubbio sull’effettiva veridicità degli assasinii compiuti, sono istinti repressi partoriti nella propria mente che non hanno avuto mai un reale sfogo oppure sono stati momenti di violenza catartica impuniti che non hanno però portato ad una liberazione emotiva? Il film ci lascia con questo dubbio e con una libera e personale interpretazione. Dunque, American Psycho resta un cult dei primi anni duemila racchiudendo al suo interno molteplici elementi che ne fanno un’opera cinematografica iconica non solo dei suoi anni ma anche dei tempi odierni.