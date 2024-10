Americana salvata a Sorrento: dagli operatori turistici una targa al reparto di cardiologia dell’Ospedale

All’Hotel Gran Paradiso di Sant’Agnello i rappresentanti di Atex Campania, di Confindustria Penisola Sorrentina, di Confcommercio Sorrento e dell’Associazione degli Agenti di Viaggio hanno donato una targa al reparto di cardiologia dell’Ospedale di Sorrento “per testimoniare apprezzamento e ringraziamento per aver assistito con competenza e tempestività la turista americana, colpita da una grave crisi cardiaca”. “Nonostante il ridotto numero di medici e le difficoltà dell’ ospedale di Sorrento – si legge nella nota diffusa dagli operatori turistici -, il reparto Cardiologia ha dato prova di una straordinaria capacità e organizzazione. Un particolare encomio per la giovanissima cardiologa Elena De Angelis che si è prodigata per salvare la vita di questa turista”.

È intervenuto anche il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Sorrento, Ugo Esposito, che ha annunciato importanti novità per l’Ospedale di Sorrento “e ha con grande determinazione e chiarezza evidenziato l’ importanza di essere tutti uniti per dare il necessario supporto a questa struttura e alla sanità locale”.

“Anche l’assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci – si conclude la nota – ha voluto trasmettere un messaggio di plauso al primario della Cardiologia Vincenzo Iaccarino e a tutta la sua equipe”.