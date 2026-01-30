America’s Cup 2027, Nepi (Sport e Salute) al Coni: A Barcellona 1,2 miliardi di Pil, Napoli può fare di più

“Barcellona ha fatto un miliardo e duecento milioni di Pil, siamo convinti che in Italia si possa fare di più”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, intervenendo all’evento “Comunicare la vela”, in corso al Coni, ha commentato l’impatto economico dell’America’s Cup, in vista dell’edizione che si terrà a Napoli nel 2027.

Nel suo intervento, Nepi ha sottolineato il valore strategico dell’evento per il Paese, ringraziando il Governo per l’opportunità offerta: “Ringrazio ancora il Governo per questa grande opportunità”, ha detto, soffermandosi poi sul ruolo della Federazione italiana vela.

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Francesco Ettorre, presidente della Federazione italiana vela, per l’atteggiamento mostrato dopo la decisione dell’esecutivo: “Vorrei ringraziare anche Ettorre per l’educazione con la quale si è posto quando ha saputo che il Governo ci ha dato l’impegno di portare a casa l’America’s Cup. Si è messo immediatamente a disposizione.”

Un evento per il mare, i giovani e le scuole

Secondo Nepi Molineris, l’America’s Cup non dovrà limitarsi alla competizione sportiva, ma diventare uno strumento di diffusione della cultura del mare e dello sport: “Con America’s Cup vogliamo far sì che tutti possano praticare questo sport e conoscere il nostro mare.”

In questa direzione vanno diversi progetti congiunti attualmente in fase di definizione, che coinvolgeranno ragazzi e scuole, considerati da Sport e Salute “il motore pulsante” dell’iniziativa.

Un modello per i grandi eventi sportivi

L’obiettivo dichiarato è più ampio: “Il nostro obiettivo è che l’evento più antico al mondo possa diventare il futuro di un modello di sviluppo e gestione dei grandi eventi sportivi in Italia”, ha spiegato Nepi, indicando come pilastri competenza, professionalità e sburocratizzazione.

In chiusura, una metafora velica per descrivere la sfida che attende il Paese: “È un vento forte che dobbiamo saper gestire.”