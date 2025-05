America’s Cup a Napoli, Confcommercio: Occasione da non perdere per riqualificare Bagnoli

“L’America’s Cup 2027 è un’occasione straordinaria per accelerare il risanamento di Bagnoli e consolidare l’immagine internazionale della città e dell’area metropolitana, non solo sotto il profilo turistico, ma soprattutto come territorio dinamico ed in grado di attrarre investimenti”, ha dichiarato il presidente Confcommercio Campania, Pasquale Russo, in seguito all’assegnazione dell’America’s Cup 2027 alla città di Napoli. “È una straordinaria opportunità di trasformazione urbana e riqualificazione dei servizi per la quale ringraziamo la presidente Meloni, il ministro Abodi ed il sindaco Manfredi. Noi siamo pronti a fare il massimo per accompagnare questo processo, però occorre uno sforzo consistente da parte di Comune e Regione per migliorare i servizi pubblici, dai trasporti alla pulizia al decoro urbano, se vogliamo evitare che l’esposizione internazionale della città durante l’America’s Cup si trasformi in un boomerang. Ed occorre soprattutto una svolta immediata alla riqualificazione di Bagnoli, con una maggiore attenzione alla vocazione turistica dell’area, con strutture ricettive e portuali ecocompatibili, considerato che un’area così grande non può essere destinata quasi interamente ad un parco di cui non si riuscirebbe neanche a garantire la manutenzione”, ha concluso il presidente Confcommercio Campania, Pasquale Russo.