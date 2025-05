America’s Cup a Napoli nel 2027: business da 700 milioni di euro

L’America’s Cup 2027 potrebbe generare, nell’immediato, oltre 690 milioni di euro di benefici economici per Napoli e il suo territorio, tra impatto diretto, indiretto e indotto. L’evento, uno dei più prestigiosi tornei velici al mondo, è atteso nella primavera del 2027, con regate che si svolgeranno tra Castel dell’Ovo e Posillipo e le basi dei team collocate a Bagnoli.

Si prevede che la città attiri tra 1,5 e 1,7 milioni di visitatori nei 60 giorni dell’evento, con 400-500mila turisti internazionali dedicati alla regata. È quanto emerge da una stima del Centro studi di Unimpresa, basata sul confronto con l’edizione di Barcellona 2024, adattata al contesto campano, che ha generato un impatto economico complessivo di circa 1,034 miliardi, attirando 1,8 milioni di visitatori, di cui 460.819 specificamente per l’evento, e creando 12.872 posti di lavoro temporanei in 59 giorni.

Secondo Unimpresa, solo la spesa turistica diretta, tra alloggi, ristorazione e trasporti, genererebbe circa 370 milioni di euro. A questa cifra si sommano 70 milioni legati all’organizzazione locale dell’evento e 21,6 milioni derivanti dalle spese dei team velici presenti in città per oltre tre mesi. L’indotto legato a investimenti pubblici e privati (bonifiche, porti, fan zone) si aggira su 165 milioni, mentre l’effetto moltiplicativo sul reddito – in base a un coefficiente 1,1 – vale oltre 62 milioni.

L’evento richiede interventi significativi, come la bonifica e la riqualificazione dell’area di Bagnoli, l’adeguamento delle strutture portuali e l’allestimento di fan zone. Si stimano investimenti pubblici e privati tra 150 e 200 milioni di euro, di cui circa il 60% speso localmente, per un totale di 105 milioni di euro. Inoltre, circa 300-350 fornitori locali beneficeranno di contratti per beni e servizi, come catering, sicurezza e logistica, per un valore di 50-70 milioni di euro. L’impatto indiretto complessivo è quindi stimato in circa 165 milioni di euro.

L’impatto indotto, derivante dalla circolazione del reddito generato, è calcolato utilizzando un m oltiplicatore economico di 1,1, tipico del Mezzogiorno, dove la propensione a importare beni e servizi da altre regioni riduce l’effetto moltiplicativo rispetto al Centro-Nord, che gode di un moltiplicatore tra 1,5 e 2,0. Tale effetto indotto aggiungerebbe circa 62,7 milioni di euro, portando l’impatto economico totale a breve termine a circa 689,8 milioni per Napoli e la Campania.



A lungo termine, l’America’s Cup potrebbe trasformare Napoli e la Campania in modo significativo. La riqualificazione di Bagnoli, un’area strategica già oggetto di investimenti governativi, potrebbe renderla un hub per il turismo, la nautica e l’innovazione, simile a quanto accaduto a Valencia dopo l’edizione del 2007, dove il porto è diventato un polo economico. L’esposizione mediatica dell’evento, che a Barcellona ha generato un valore lordo di 1,367 miliardi, aumenterà l’attrattività turistica di Napoli, con un incremento stimato del 5-10% delle presenze turistiche annuali, rispetto agli attuali 4,3 milioni di arrivi. Questo potrebbe tradursi in una spesa turistica aggiuntiva di 200-400 milioni all’anno per i successivi 5-10 anni.