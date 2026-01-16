America’s Cup, a Cagliari dal 21 maggio le regate preliminari

Dal 21 al 24 maggio Cagliari e il suo Golfo daranno il via ufficiale all’avventura di Luna Rossa nella 38/a America’s Cup – il trofeo sportivo più antico del mondo – che culminerà con le regate della Luis Vuitton Cup la prossima primavera a Napoli. Cinque i team finora iscritti, che parteciperanno ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling, una delle quali dedicata a equipaggi formati da donne e giovani velisti. Oltre a Luna Rossa, i detentori di New Zealand, Alinghi (Svizzera), Athena (Gran Bretagna), K-Challange (Francia). “Un grande evento, per noi è stato un mezzo miracolo, non solo quello di averlo portato a Cagliari, ma anche di aver tenuto riservata la notizia per otto mesi di trattative davvero complesse – ha detto l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu -. Riteniamo che sia una grande opportunità per la Sardegna, non solo per Cagliari, perché ci candida ad avere una visibilità internazionale fortissima. E’ uno degli eventi che ha il maggior numero di telespettatori dopo i mondiali di calcio. La Regione Sardegna ha investito 7 milioni di euro, riteniamo che la Sardegna avrà un ritorno economico diretto e immediato, con una ricaduta economica intorno ai 50 milioni”. Dello stesso avviso la presidente della Regione, Alessandra Todde. “Una delle cose che è stata fatta in passato per errore è pensare che il denaro fosse semplicemente spreco, quello investito all’interno di eventi sportivi. Non è semplicemente la vetrina, non è semplicemente il fatto di essere dentro un circuito che non ha pari al mondo, ma anche l’economia, con le squadre che verranno qua, i tanti appassionati, potranno generare non solo per la città di Cagliari ma per tutta la Sardegna”. Alla presentazione hanno partecipato il ministro dello sport Andrea Abodi, l’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e in videocollegamento il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.