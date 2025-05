America’s Cup, Costanzo Jannotti Pecci: Pronti a collaborare per l’evento

“La scelta di Napoli per l’America’s Cup 2027 è una straordinaria notizia per il nostro territorio e per l’intero Paese. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per il lavoro sinergico che ha reso possibile questo traguardo”. A dichiararlo è il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci. “Si tratta dell’ennesima prova che la collaborazione istituzionale, il dialogo costruttivo e la visione condivisa, pur tra vertici di diverso segno politico, possano produrre risultati concreti e di grande valore strategico per il territorio”.“L’America’s Cup – prosegue Jannotti Pecci – rappresenta non solo un evento sportivo di caratura internazionale, ma anche un’occasione unica di rilancio economico, rigenerazione urbana e valorizzazione del capitale industriale e tecnologico del nostro territorio. Napoli è pronta ad accogliere questa sfida, con il contributo decisivo delle sue imprese e della sua filiera produttiva. L’Unione Industriali sarà pienamente disponibile a collaborare a 360 gradi per la migliore riuscita della manifestazione”.