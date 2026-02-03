America’s Cup, cresce la tensione a Bagnoli. I cittadini: Scarsa trasparenza, fermate i lavori

Sull’organizzazione dell’America’s Cup a Bagnoli si apre un fronte di forte contestazione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali, che denunciano un vuoto di trasparenza e di partecipazione nelle decisioni che stanno trasformando l’area.

A riferirlo è Aldo Amoretti, cittadino di Bagnoli, al termine della riunione tenutasi oggi in Prefettura. «Il prefetto ha condiviso che c’è stato un vuoto di trasparenza e di partecipazione, che il territorio è stato mortificato e che trasformazioni così profonde non possono avvenire senza il coinvolgimento dei cittadini», ha affermato.

Secondo Amoretti, la principale criticità riguarda il clima di conflittualità che accompagna l’organizzazione dell’evento: «Quello che preoccupa di più è che un evento di questa portata si realizzi in un contesto di forte conflitto con i cittadini».

Primo passo: sospendere i lavori

Per aprire un reale confronto pubblico, i cittadini chiedono innanzitutto lo stop ai cantieri. «Il primo punto per avviare un confronto è la sospensione dei lavori», ha sottolineato Amoretti, evidenziando il ruolo della Prefettura come garante del processo. «Stiamo svolgendo anche un lavoro di pratica democratica, raccogliendo la rabbia dei cittadini».

È stata annunciata una nuova manifestazione per il 7 febbraio a Bagnoli, con l’obiettivo di ribadire il principio della sovranità popolare nelle scelte urbanistiche. «Le trasformazioni della città devono essere condivise con chi la abita: si fa la città per la città, non contro la città», ha aggiunto.

Spiaggia e bosco a rischio, secondo i comitati

Sulla stessa linea Mario Avoletto, rappresentante dei Comitati per il mare libero, pulito e gratuito di Napoli, che parla di uno stravolgimento del progetto originario per Bagnoli. «Siamo alla ridefinizione di un progetto che prevedeva una spiaggia e un grande bosco per i cittadini, che oggi le istituzioni stanno modificando radicalmente», ha spiegato.

Avoletto ha ricordato come la mancanza di partecipazione fosse già evidente nelle fasi preliminari dei lavori, portando anche a esposti alla magistratura. «Oggi viviamo movimentazione di polveri, ulteriore inquinamento da smog, buche che si formano quotidianamente per carichi che il territorio non può sopportare, aggravati dal bradisismo, a cui i cittadini non trovano risposte».

Anche in questo caso, la richiesta è netta: «Serve una partecipazione attiva vera, che significa preliminarmente lo stop dei lavori».

Bagnoli quartiere per chi ci vive, non parco giochi per pochi

A ribadire la visione dei residenti è Valter Iannuzzi, altro partecipante all’incontro in Prefettura. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che Bagnoli diventi un quartiere a misura di abitante, ha dichiarato.

Dopo trent’anni di promesse, i cittadini rivendicano una spiaggia libera, l’accesso al mare, un parco urbano e una decompressione urbanistica capace di affrontare anche emergenze come il bradisismo. Se invece Bagnoli deve diventare un parco giochi per pochi, per eventi a uso e consumo di grandi aziende che fanno affari e poi se ne vanno lasciando il quartiere nel deserto, allora la situazione non potrà che peggiorare, ha concluso.