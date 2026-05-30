America’s Cup, il ministro Abodi: Luna Rossa è la nostra Nazionale

“Quello che è successo a Cagliari dimostra la competitività di Luna Rossa, anche con i giovani e al femminile. E’ la dimostrazione che il modello è vincente. Luna Rossa è la nostra Nazionale; mostra una maglia diversa, il campo di gioco è diverso ma lo spirito che accenderà sarà quello della Nazionale”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a Skytg24, sulle prestazioni di Luna Rossa. Poi, parlando della prossima America’s Cup a Napoli, sottolinea come la città partenopea sia “impazzita per l’evento e quando succede si sente in tutto il mondo. Sport e Salute sta gestendo la parte intorno alla competizione sportiva, questa è una nuova formula di America’s Cup, che prima era molto incentrata sul defender, che è New Zealand. Noi speriamo di poter sostituire New Zealand”, conclude.