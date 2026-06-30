America’s Cup, l’assessore Puca: Napoli torna al centro dell’attenzione mondiale

“Napoli è una città cosmopolita che negli ultimi anni si era forse ripiegata troppo su sé stessa. Oggi stiamo lavorando per riportare il ‘brand’ della città al centro dell’attenzione internazionale, nel ruolo che merita per la sua straordinaria capacità di produrre idee, cultura e creatività. In questo percorso i commercialisti hanno avuto un ruolo importante nel risanamento della città. Grazie ai sacrifici dei cittadini e al contributo concreto dei professionisti, siamo riusciti a ridurre significativamente una situazione debitoria che ammontava a circa 5,2 miliardi di euro e ora è di 2,7 miliardi di euro. Ora è necessario compiere un ulteriore salto di qualità, puntando con decisione sull’internazionalizzazione”.

Lo ha dichiarato Carlo Puca, assessore all’Immagine del Comune di Napoli, nel corso del convegno “America’s Cup. Virata economica e fiscale. Internazionalizzazione della città di Napoli, nuove opportunità economiche, organizzative e strutturali”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli.

A fare gli onori di casa è stato Matteo De Lise, numero uno dell’Odcec Napoli: “Siamo convinti che la Coppa America rappresenti un’occassione irripetibile, perché accende i riflettori su una città sempre più aperta verso l’estero e il Mediterraneo. I commercialisti stanno lavorando per evidenziare come questo evento possa attrarre investimenti stranieri e creare relazioni strategiche con i Paesi protagonisti della competizione. Vogliamo essere il filo conduttore tra le diverse realtà economiche del territorio, accompagnando il tessuto imprenditoriale napoletano nella sfida dell’internazionalizzazione e dello sviluppo”.

Secondo Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità portuale Mar Tirreno Centrale, “non esiste un altro evento internazionale in grado di proiettare la nostra comunità verso l’esterno con la stessa forza propulsiva. È un’occasione straordinaria per mostrare competenze, capacità organizzative e il potenziale del nostro territorio. L’Autorità Portuale, insieme al Commissario di governo, sta lavorando intensamente all’organizzazione della manifestazione. A breve firmeremo un protocollo con ‘Sport e Salute’ per mettere a disposizione dell’organizzazione un importante immobile all’interno del Porto, che diventerà la base operativa della competizione”.

Una sfida da vincere per Vincenzo Moretta, vicepresidente del CNDCEC: “Si tratta di una grande opportunità per i commercialisti, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nelle numerose attività collegate a questa sfida. Metteremo in campo competenza, senso di responsabilità, determinazione e orgoglio, accompagnando il territorio in un percorso di crescita e sviluppo”.

Diversi gli interventi che hanno caratterizzato il dibattito.

Marilena Nasti (consigliere Odcec Napoli) ha sottolineato come “la Coppa America deve rappresentare un punto di partenza per creare nuove sinergie tra imprese e professionisti, individuando strumenti e vantaggi comuni per accompagnare le aziende in questa importante sfida di crescita e internazionalizzazione”.

Arcangelo Sessa (consigliere Odcec Napoli) ha ricordato che “Napoli è sempre più capitale dello sport, saranno numerose le iniziative che accompagneranno la più antica e prestigiosa competizione velica internazionale al mondo. Noi saremo pronti ad affiancare le imprese coinvolte nell’organizzazione di questi eventi, sostenendole nei percorsi di crescita e sviluppo”.

Liliana Speranza, consigliere Odcec Napoli ha ribadito che “Il mare rappresenta una immensa risorsa economica per il territorio. Attorno a questo settore operano numerose imprese e la città può trasformare l’evento in un volano permanente di sviluppo, crescita e condizione favorevole per l’intera città”.

Stefano Ducceschi, console onorario di Germania per le regioni Campania, Basilicata e Molise ha parlato di “una sinergia fondamentale tra commercialisti, istituzioni e mondo industriale per generare sviluppo nella città di Napoli sostenuto in particolare da player esteri”.

All’incontro hanno partecipato anche Vittorio Genna (presidente dell’Unione Industriali di Napoli), Alessandro Cianfrone (ceo Apri International), Arturo Capasso (presidente della Commissione Economia del Mare) Danilo Casucci (presidente della commissione Internazionalizzazione), Anna Maria Argentino (presidente della commissione Fiscalità), Fabrizio Buonocore (presidente della commissione Sport) e Giovanni Felice Di Prisco (presidente della commissione Mediterraneo).