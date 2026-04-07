America’s cup, Marzio Perrelli nominato ceo di Acp

Marzio Perrelli è stato nominato ceo di Acp (America’s cup partnership), la nuova struttura incaricata della gestione e dell’organizzazione dell’evento velico.

La nomina, operativa dal 7 aprile, si inserisce in un rafforzamento della governance dell’America’s cup, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo nel lungo periodo. Grant Dalton mantiene il ruolo di chairman.

Nel nuovo incarico, Perrelli sarà responsabile della gestione e dello sviluppo dell’evento, con un focus sul rafforzamento dei processi decisionali e sulla pianificazione strategica. L’obiettivo è consolidare la struttura organizzativa dell’America’s cup e accompagnarne la crescita, anche in vista della Louis Vuitton 38ª America’s cup, in programma a Napoli nel 2027.

Perrelli porta un’esperienza internazionale tra finanza, media e diritti sportivi. Ha lavorato in istituzioni come Goldman Sachs e Hsbc, tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia.

Nel 2018 è entrato in Sky Italia come executive vice president con responsabilità su Sky sport, guidando team editoriali, produzione e gestione dei diritti sportivi.