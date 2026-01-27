America’s Cup Napoli 2027: una filiera economica dalle molteplici opportunità. Da avviare subito

di Domenico Esposito*

Nel 2027 Napoli ospiterà la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, con il match in programma dal 10 luglio 2027: una data che vale più di un evento sportivo, perché attiva in anticipo una filiera economica ampia e trasversale. L’America’s Cup, infatti, non è solo una competizione “di settore”: è un format globale ad altissima intensità mediatica, capace di attrarre flussi turistici qualificati, sponsor internazionali, produzioni televisive, investimenti in servizi, infrastrutture leggere, ospitalità e intrattenimento. Per una città come Napoli è un’occasione rara di posizionamento: il Golfo diventa palcoscenico naturale e il waterfront una vetrina dove l’Italia mostra al mondo, insieme alla capacità organizzativa, la propria identità culturale e produttiva.

Inoltre, in un territorio che ha margini di miglioramento su diversi indicatori di vivibilità e competitività, l’America’s Cup è una leva concreta per attirare investimenti e consolidare quegli standard di qualità della vita che, come Accademia Italiana Qualità della Vita, promuoviamo e misuriamo da anni.

Investire nel “prima”: opportunità per imprese e sponsor

In questo quadro c’è un punto decisivo che riguarda imprese, investitori e sponsor: prima ci si muove, più opportunità si aprono per tutti. Non solo per chi già opera nel turismo o nello sport, ma anche per chi intende presidiare la narrazione e l’economia dell’evento con investimenti mirati: hospitality, logistica, comunicazione, food & beverage, retail temporaneo, design, mobilità, eventi collaterali, servizi digitali, sicurezza, produzione culturale.

L’America’s Cup ha una particolarità: crea valore soprattutto nel “prima”, perché è nel periodo di avvicinamento che si costruiscono partnership, pacchetti, format e circuiti commerciali. Chi entra tardi rischia di limitarsi a “comprare visibilità”; chi entra presto può co-progettare l’esperienza, scalare sulle ricadute e posizionare il brand dentro un racconto coerente e duraturo.

Un palcoscenico naturale e un’immagine iconica

Napoli ha inoltre un vantaggio competitivo che riduce i costi di “costruzione dell’immagine”: non deve inventare uno scenario. Poche città al mondo possono offrire un campo di regata con una scenografia naturale comparabile: Vesuvio, Posillipo, Castel dell’Ovo, le isole, un lungomare che è già passerella urbana.

In termini economici questo significa una leva potente per attrarre sponsor: l’immagine dell’evento è intrinsecamente iconica e trasferisce valore simbolico ai marchi che scelgono di legarsi a essa. Ma proprio perché l’immagine è forte, serve regia: qualità, standard, coerenza. È su questo terreno che si gioca la differenza tra un grande appuntamento e un grande investimento.

Turismo di qualità: dalla visita alla permanenza

La sfida, per trasformare l’America’s Cup in un moltiplicatore di crescita, è far evolvere il turismo da consumo rapido a permanenza di qualità: far restare i visitatori più giorni, distribuire i flussi in più quartieri, agganciare la regata a esperienze che generano spesa diffusa e reputazione stabile.

Qui entra in gioco un concetto spesso trascurato nel dibattito pubblico: la città non deve limitarsi a ospitare, deve “produrre esperienza”. E l’esperienza, oggi, è la vera moneta del turismo internazionale: benessere, accoglienza, cultura materiale, creatività, sicurezza percepita, accessibilità, servizi. È esattamente il perimetro su cui, come Accademia Italiana Qualità della Vita, insistiamo da anni: la qualità della vita non è uno slogan, è un’infrastruttura immateriale che genera competitività.

*presidente Accademia Italiana Qualità della Vita