America’s Cup, Napoli pronta ad accogliere i superyacht: servizi affidati a Bwa Yachting e Luise

Sarà il Gruppo Luise il “Preferred Yacht Agent” della Coppa America 2027 a Napoli, con il compito di fornire servizi di agenzia marittima a tutti gli yacht che prenderanno parte all’evento velico internazionale.

L’incarico rientra nella macchina organizzativa della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, che porterà nel capoluogo campano team, appassionati e numerose imbarcazioni di lusso in occasione delle regate.

“Siamo profondamente onorati di far parte di questo prestigioso evento”, afferma Francesco Luise, managing partner del Gruppo Luise. Secondo Luise, la Coppa America rappresenta una piattaforma strategica per lo scambio di visioni d’eccellenza e il consolidamento di sinergie di valore universale.

“È un’emozione immensa poter vivere l’energia di un contesto internazionale, dove lo scambio di culture trasforma ogni momento in un’opportunità di crescita e connessione globale”, aggiunge.

Servizi ai superyacht affidati a Bwa Yachting

In vista della manifestazione, Napoli si prepara ad accogliere numerosi superyacht, per i quali è già stata definita la gestione dei servizi dedicati.

Gli organizzatori della regata hanno infatti affidato a Bwa Yachting il programma superyacht della 38ª America’s Cup Louis Vuitton, confermando la società nel ruolo già svolto nelle precedenti edizioni alle Bermuda e a Barcellona.

Per l’appuntamento napoletano, Bwa Yachting supervisionerà il sistema centralizzato di prenotazione e curerà il calendario ufficiale degli eventi sociali dedicati ai proprietari delle imbarcazioni e ai loro ospiti.

Napoli al centro dell’attenzione internazionale

“L’Italia, e in particolare Napoli, nel 2027 saranno al centro dell’attenzione”, afferma Grant Dalton, amministratore delegato di Emirates Team New Zealand, sottolineando l’importanza dell’evento e la spettacolarità della Louis Vuitton Cup nella cornice del Golfo.

L’esperienza dell’edizione di Barcellona, osserva Dalton, dimostra l’interesse del settore: “Abbiamo visto quanti superyacht hanno partecipato all’evento e siamo certi, in base alle richieste già ricevute, di superare quel numero”.

Un evento globale anche per il mondo dei superyacht

La riconferma di Bwa Yachting, sottolinea l’amministratore delegato Paschalis Patsiokas, rappresenta un segnale di fiducia verso l’organizzazione.

“Essere riconfermati per la terza America’s Cup consecutiva riflette la fiducia riposta nella nostra organizzazione. L’America’s Cup non è solo la massima espressione della vela competitiva, ma è anche un punto di incontro per la comunità globale dei superyacht”.