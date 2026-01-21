America’s Cup, parte la grande avventura: prima regata il 10 luglio 2017. Manfredi: Rispetteremo i tempi

La prima regata della 38ma America’s Cup 2027, per la prima volta organizzata in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio del 2027. L’annuncio in occasione della presentazione della manifestazione in corso al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli presenti tra gli altri i team partecipanti, gli organizzatori, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Oggi presentiamo a Napoli il percorso che porta tra pochi mesi alla Coppa America, che qui ha quasi ogni giorno ha delle cose da raccontare. Ci sono più cantieri aperti, e quello più affascinante è quello di Bagnoli, che evidentemente è una eredità con le sue difficoltà e le sue complicazioni che fanno parte però del percorso”, ha detto Abodi, a margine della presentazione. Su Bagnoli il ministro ha sottolineato che “c’è un cantiere organizzativo molto strutturato che farà della città un teatro naturale. Intendo la città tutta, perché quello che stiamo cercando di fare insieme a Team New Zealand è coinvolgere anche le periferie di Napoli, portare il mare anche lì in qualche modo, metaforicamente”.

“Oggi parte una grande avventura internazionale che vede la nostra città al centro” ha detto Manfredi. . “È un’occasione unica di crescita e di opportunità di lavoro – ha aggiunto – quindi veramente una grande sfida. Per noi rappresenta un’occasione estremamente importante. Sono convinto che la città nella sua interezza sarà in grado di cogliere questa grande opportunità”. I lavori, ha sottolineato Manfredi, “stanno procedendo con grande regolarità, rispetteremo i tempi. Un voto? Siamo oltre la sufficienza”.