America’s Cup, Regione Campania esclusa dal Comitato di gestione

La Camera ha respinto tre emendamenti al dl sport, rispettivamente del Pd, di M5s e di Avs, che prevedevano la presenza di un rappresentante della Regione Campania nel comitato organizzatore della America’s Cup del 2027. Il decreto stabilisce che i cinque rappresentanti del Paese ospitante, cioè l’Italia, nel comitato tecnico di gestione dell’America’s Cup, siano espressi dal governo (3), 1 dalla società Sport e Salute ed 1 dal Comune di Napoli. L’emendamento del Pd allargava a 7 i componenti espressi dall’Italia, includendo la città metropolitana di Napoli e la Regione Campania.

Il parere negativo del governo è dipeso dal fatto che non è possibile allargare il numero dei rappresentanti del Paese ospitante. Obiezione a cui Enzo Amendola del Pd ha replicato che il governo poteva rinunciare ad uno dei suoi 3 rappresentanti per far spazio alla Regione Campania. I due emendamenti di M5s e Avs mantenevano il tetto dei 5 rappresentanti dell’Italia, ma includendo la Regione e togliendo un rappresentante al governo. Anche questi due emendamenti sono stati respinti. Tutti gli interventi dei deputati di Pd, Avs e M5s ed anche Benedetto Della Vedova di +Europa, hanno sottolineato che le Regioni Lombardia e Veneto sono incluse nel Comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina, mentre la Campania è esclusa dal Comitato dell’America’s Cup.