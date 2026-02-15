America’s Cup, Regione e Comune Napoli rafforzano la collaborazione

Una collaborazione istituzionale che si fondi sul confronto e sull’integrazione delle competenze. Se ne è discusso in una riunione di coordinamento tra il presidente della Giunta regionale Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza degli assessori regionali e comunali, sulle modalità di un lavoro congiunto in vista dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Sono state condivise le priorità connesse all’organizzazione dell’evento su alcuni ambiti fondamentali come la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità, la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, il potenziamento dell’accoglienza e dei servizi al pubblico, nonché la valorizzazione e la riqualificazione del fronte mare – a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale oggetto di lavori di bonifica e rigenerazione – e degli spazi urbani interessati. Particolare attenzione è stata posta sul garantire la sostenibilità ambientale e sociale degli interventi. Durante la riunione si è sottolineata l’importanza del rispetto di un programma condiviso che è essenziale per assicurare una pianificazione efficiente, efficacia amministrativa e ricadute positive sul lungo periodo.
Nel corso del confronto è stata ribadita, quindi, la volontà comune di considerare l’America’s Cup non solo come un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale ma una leva strategica per lo sviluppo urbano, economico e turistico della città e dell’intero territorio regionale. Al centro della discussione, le opportunità per il rafforzamento delle filiere produttive connesse al mare e alla nautica, l’attrazione di investimenti e la proiezione internazionale di Napoli e della Campania. «Sulla scia della sinergia istituzionale avviata col Governo, – ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – poniamo ora le basi concrete per realizzare una collaborazione anche con la Regione Campania al fine di garantire il successo dell’America’s Cup a Napoli. Sarà l’occasione per ampliare la rete di trasporti, realizzare infrastrutture utili alla cittadinanza, creare opportunità di lavoro e sviluppo economico. Napoli allargherà gli orizzonti alla sua area metropolitana a partire dalle fasce costiere nonché alle aree interne in modo da diffondere su tutto il territorio regionale gli effetti virtuosi di questo grande evento internazionale».

