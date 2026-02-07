America’s Cup,Schlein: solidarietà e vicinanza Pd al sindaco Manfredi

Roma, 7 feb. (askanews) – “Al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Pd per le offese minacciose ricevute oggi. Come sempre condanniamo con forza le manifestazioni che incitano alla violenza ed escono dalla normale e salutare dialettica democratica. Sosteniamo l’amministrazione di Napoli che sta facendo un lavoro straordinario per la città e per Bagnoli e ne difendiamo l’impegno. Caro Gaetano, siamo con te, vai avanti per rendere sempre più Napoli la città che merita di essere”. Lo dichiara la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein