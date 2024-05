Americas’Cup di vela, ColleMassari è Official Wine Supplier del team Alinghi

Roma, 14 mag. (askanews) – L’azienda vitivinicola toscana ColleMassari è Official Wine Supplier di Alinghi Red Bull Racing, il team velico svizzero che partecipa alla 37esima America’s Cup a Barcellona, dopo aver vinto il più antico trofeo sportivo internazionale già due volte nel 2003 e nel 2007. I vini ColleMassari sono presenti in tutti gli eventi del team già dal 20 settembre 2023, data di inaugurazione della base di allenamento di Alinghi Red Bull Racing a Barcellona, e accompagneranno la sfida per tutto il 2024 fino al termine delle regate della 37ma America’s Cup. L’idea della collaborazione nasce dai valori comuni alle due realtà: competenza, passione, spirito di squadra, innovazione e heritage.

Claudio Tipa, uno dei fondatori del gruppo vitivinicolo, dichiara: “La passione per la vela è radicata da decenni nella nostra famiglia. Per navigare a vela, così come per produrre vino, occorre una grande sensibilità verso l’ambiente che ci circonda. Osservare le mutevoli condizioni atmosferiche, prendere decisioni in situazioni avverse e assecondare la natura sono tratti comuni al lavoro del vignaiolo”.

Giuseppe Di Gioia, Amministratore Delegato del Gruppo ColleMassari Wine Estates, aggiunge: “Sono entusiasta dell’iniziativa, che trovo fortemente coerente con lo spirito della nostra azienda. L’energia, lo spirito di squadra e la competenza dei velisti sono stati gli elementi condivisi che mi hanno colpito e che ci hanno messo da subito in sintonia con Alinghi Red Bull Racing”. In onore del team e della sua partecipazione all’edizione 2024 della più antica competizione velica del mondo, ColleMassari ha lanciato un nuovo vino in edizione limitata chiamato Celebrating The Challenge. Come suggerisce il nome, questo rosè prodotto solo in grande formato, sarà dedicato ad Alinghi Red Bull Racing e ai suoi momenti di celebrazione. Un rosato fresco, sapido e rotondo dal fascino mediterraneo e dal carattere intenso, frutto di fermentazione e affinamento in botte per 9 mesi.

Il sodalizio si declinerà con molteplici iniziative internazionali dedicate alla stampa, al trade e ai consumatori finali. La cantina toscana supporterà il team con iniziative esclusive e corner dedicati in alcuni degli eventi più importanti del mondo della nautica, e nelle principali fiere del vino come Vinitaly e ProWein. Tramite pop up e serate dedicate presso catene di enoteche selezionate, anche gli enoappassionati potranno scoprire il mondo dei vini di ColleMassari e prendere parte all’avventura di Alinghi Red Bull Racing.

L’azienda vitivinicola ColleMassari nasce nel 1998, in seguito all’acquisto del Castello omonimo da parte della famiglia Tipa Bertarelli. Lo sviluppo dell’azienda si accompagna sin dall’inizio alla fondazione della DOC Montecucco nel 1998. La crescita qualitativa della DOC vede dal 2011 il riconoscimento della DOCG per il Montecucco Sangiovese. Oggi la tenuta conta un Resort e oltre 1200 ettari di vigneti che si estendono in una delle aree più vocate della Maremma, alle pendici del Monte Amiata, orientata verso il litorale Tirrenico a 320 metri s.l.m..

La produzione attuale conta circa 600mila bottiglie di vino ottenute principalmente da varietà autoctone, tra cui spiccano vermentino e sangiovese. Sin dall’origine, nella Tenuta vengono applicati i principi dell’agricoltura biologica certificata. Anche nella costruzione della cantina sono stati seguiti i criteri della bioarchitettura con l’organizzazione della vinificazione su più livelli nel pieno rispetto del vino, dell’ambiente e del territorio. Alinghi Red Bull Racing. Dopo oltre un decennio di assenza dalla Coppa, Alinghi, uno dei nomi più dinamici nella storia della America’s Cup, torna a combattere per il più prestigioso trofeo velico. Questa volta il sindacato, vincitore della competizione per due volte consecutive, è partner di Red Bull, forza trainante nel mondo dello sport internazionale, per creare una nuova squadra: Alinghi Red Bull Racing. Il team, portacolori della Société Nautique de Genève, è accompagnato dal suo main partner, il marchio svizzero di orologi Tudor, e dal co-partner Prysmian Group. Challenger ufficiale svizzero, Alinghi Red Bull Racing, parteciperà alle Selection Series per la 37esima America’s Cup, che si terrà a partire dal 22 agosto: il conto alla rovescia è iniziato.