AMI, 100% E’LECTRIC ORDINABILE CON PERCORSO COMPLETAMENTE ONLINE

MILANO (ITALPRESS) – E’ ordinabile in Italia Ami, 100% èlectric, la soluzione di mobilità urbana Citroèn innovativa e accessibile a tutti. La gamma italiana si declina su 7 versioni, personalizzabili in pieno stile “Do It Yourself”. Il percorso Cliente è 100% digitale, dalla scoperta alla configurazione, fino all’acquisto online, direttamente sul sito https://www.citroen.it/ami. Sono disponibili offerte con acquisto immediato o con formula leasing “à la carte”, personalizzabili e particolarmente competitive, in grado di rispondere alle esigenze di utilizzo di tutti. Le prime consegne ai clienti sono a partire da aprile 2021.

(ITALPRESS).