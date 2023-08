Amichevoli estive, Milan-Barcellona: formazioni, orario e come vederla in tv

(Adnkronos) – Milan e Barcellona in campo oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l’ultima delle amichevoli estive negli Stati Uniti per le due squadre. Rossoneri e catalani si affrontano a Las Vegas: calcio d’inizio alle 5 del mattino italiane, mentre in Nevada saranno le 20 di martedì 1 agosto. Si potrà vedere la partita in tv su Sky, in particolare sui canali 201 e 202, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio. Sfida visibile anche sull’app Sky Go. In streaming, il match sarà trasmesso da Dazn.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3) – Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Koundé, Balde; Romeu, De Jong, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.