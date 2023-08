Amichevoli estive, oggi Farense-Roma in tv: orario e formazioni, come vederla

(Adnkronos) – La Roma affronta la Farense oggi, mercoledì 2 agosto 2023, nell’ultima delle amichevoli estive in Portogallo dopo quella pareggiata col Braga e quella vinta con l’Estrella Amadora. Il match, con calcio d’inizio alle 20.45, verrà trasmesso da Sky Sport sul canale Sky Sport Summer e sarà visibile sull’app SkyGo e online sulla piattaforma Now. Mentre dal Portogallo è in arrivo il nuovo rinforzo Renato Sanches, José Mourinho si appresta al nuovo collaudo in cui dovrebbe schierare i giallorossi con il 3-5-2.

La probabile formazione: Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy.