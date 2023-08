Amichevoli estive, Tolosa-Roma 2-1: risultato e gol

(Adnkronos) – Il Tolosa ha battuto la Roma per 2-1 in una delle ultime amichevoli estive dei giallorossi prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. I francesi sono passati in vantaggio al 5′. Cross basso di Suazo dalla sinistra, il pallone attraversa l’area giallorossa e Rui Patricio, non perfetto nella circostanza, non riesce ad evitare il tap-in di Dalling: 1-0. La Roma pareggia al 26′ con una perfetta punizione di Dybala: 1-1. L’argentino lascia il campo al 36′, la sostituzione non pare legata ad un problema fisico. Le sostituzioni rivoluzionano le due squadre nella ripresa. L’equilibrio salta all’89’. Ancora un cross basso taglia l’area della Roma, Begraoui può appoggiare in rete per il 2-1 definitivo.