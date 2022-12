Amico di William muore in un incidente aereo con il figlio: Un uomo che tutti noi abbiamo amato

Il Principe William ha reso omaggio sul suo sito internet al pilota britannico Mark Jerkins, morto ieri in un incidente aereo con il figlio nel parco nazionale dello Tsavo Est in Kenya. L’aereo è precipitato mentre sorvolava un’area di conservazione degli animali selvatici e schiantandosi ha preso fuoco non lasciando scampo a padre e figlio. “Ieri ho perso un amico che ha dedicato la sua vita a proteggere la fauna selvatica in alcuni dei parchi nazionali più rinomati dell’Africa Orientale – ha scritto William – Mark Jenkins e suo figlio Peter sono rimasti tragicamente uccisi mentre sorvolavano il parco nazionale dello Tsavo durante un pattugliamento aereo. Penso alla moglie, alla famiglia e ai colleghi di Mark che hanno purtroppo perso un uomo che tutti noi abbiamo amato e ammirato”.