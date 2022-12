Ammazza la compagna che vuole lasciarlo, poi si suicida: l’aveva annunciato su Facebook

Alle porte di Palermo, a Villabate un uomo ha ucciso la compagna a coltellate e poi si è tolto la vita. L’omicidio è avvenuto a casa della coppia in via Giovanna d’Arco. La vittima si chiamava Giovanna Bonsignore, di 46 anni e il compagno Salvatore Patinella, di 41 anni. Secondo quanto si apprende l’uomo ha ucciso la compagna con un coltello per poi togliersi la vita con la stessa arma. A lanciare l’allarme un amico che, leggendo un post su Facebook in cui l’assassino aveva annunciato il gesto, ha chiamato i carabinieri della compagnia di Misilmeri che arrivati in casa hanno trovato i due cadaveri. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende i due si sarebbero lasciati e l’uomo non voleva accettare la separazione. Il folle gesto è avvenuto infatti dopo l’ennesima lite.