Affluenza in calo alle ore 12.00 nei seggi aperti per le amministrative, rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente. Stando ai dati diffusi sul sito del viminale, ha votato il 14,29 per cento degli aventi diritto, contro il 19,42 del turno elettorale precedente. I seggi analizzati alle 12.00 sono 4.919 su 5.426.