Amministrative: al via tour di Conte, si parte domani da Napoli

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Parte domani il tour elettorale dell’ex premier Giuseppe Conte sul territorio. Ad annunciare le tappe del primo tour di Conte nelle vesti di leader del M5S è un post sul sito del M5S. “Il MoVimento torna sui territori – si legge – Ripartiamo dal contatto coì cittadini per ascoltarli, raccogliere le esigenze e raccontare quanto fatto in questi anni. E in testa a tutti ci sarà il presidente del MoVimento. Giuseppe Conte girerà l’Italia per tutto il mese di settembre per incontrare i cittadini e supportare i candidati sindaci del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni Amministrative del 3 e 4 ottobre”.