Amministrative, caos seggi a Palermo: mancano i presidenti. Il Comune chiede aiuto ai cittadini

Davanti al caos dei seggi rimasti chiusi per l’assenza dei presidenti di seggio, il Comune di Palermo ha rivolto un appello ai cittadini interessati a ricoprire i ruoli. Sul sito del comune di Palermo sono presenti tutte le indicazioni per la candidatura. Basta mandare una mail a: ufficiocoordinamentoelettorale@comune.Palermo.it. Bisognerà indicare nome, cognome e recapito telefonico. I requisiti per potersi candidare sono: diploma di scuola superiore, godimento dei diritti politici, non aver precedenti penali o parenti candidati.