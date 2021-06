Amministrative, Conte martedì a Napoli con Manfredi: Costruiamo insieme un progetto per la città

“Martedì sarò a Napoli insieme agli eletti del M5S e al candidato sindaco Gaetano Manfredi. Inizia la fase nuova di un cammino che affronteremo con entusiasmo e senso di responsabilità, determinati a creare tutte le condizioni per compiere una svolta reale”. Lo scrive l’ex premier Giuseppe Conte e leader in pectore del M5s su Facebook. “Napoli è una città straordinaria, ricca di bellezze e talenti che devono essere maggiormente valorizzati. La difficile situazione finanziaria che attraversa impone massima attenzione e impegno. Da Napoli, e dagli altri Comuni al voto, il Movimento 5 Stelle ripartirà con forza per dare risposte ai cittadini, imprimere una svolta nei servizi pubblici e porre le basi per un futuro più solido per le comunità. – spiega – E questo dovrà avvenire anche grazie al buon uso delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ottenute grazie al lavoro fatto in Europa negli scorsi mesi. Napoli ha potenzialità enormi da esprimere, ma sono necessari il contributo e la partecipazione delle migliori energie del territorio. A loro il Movimento 5 Stelle si rivolge in modo da costruire insieme un progetto per la città e essere protagonisti in prima persona del suo percorso di rilancio insieme a una figura autorevole come quella di Gaetano Manfredi, che ho avuto al mio fianco nel precedente governo. I prossimi passi in questa direzione saranno dunque la messa a punto di un programma che metta insieme le misure individuate dal Patto per Napoli con il lavoro incessante fatto in questi anni. E il confronto – in vista della creazione di una lista 5stelle fatta di persone competenti e appassionate – con chi deciderà di mettere al servizio di questo progetto la propria esperienza e la voglia di scrivere una pagina nuova. Napoli tornerà a essere una grande capitale del Sud e del Mediterraneo. Noi ci siamo. Ci vediamo a Napoli”, conclude.