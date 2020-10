Amministrative, de Magistris: Aperti al dialogo ma pronti ad andare soli

“Noi abbiamo elaborato una proposta che espliciteremo a breve perche’ ora entriamo in una fase in cui al di la’ dei discorsi generici, anche comprensibili, e di buon senso, bisogna cominciare a mettere in campo azioni concretizzandole. E’ una proposta con cui credo facciamo molto passi avanti per un dialogo ma anche cento passi in avanti qualora dall’altra parte non ci sia la volonta’ di lavorare insieme”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, interpellato sulle prossime elezioni amministrative per il Comune di Napoli in programma nel 2021. Una proposta la cui ufficializzazione e’ slittata di qualche giorno perche’ – ha sottolineato il sindaco – “questa e’ stata una settimana molto difficile per la citta’ ed e’ giusto che chi amministra oltre che essere appaia anche concentrato su quanto accade e non sul futuro”. Un futuro che tuttavia ha evidenziato de Magistris “e’ importante anche per il presente di questa citta’. Noi non solo siamo pronti al dialogo: noi dialoghiamo ma e’ anche vero che noi abbiamo amministrato questa citta’ in forte discontinuita’ rispetto a quei partiti che oggi stanno dialogando”. De Magistris ha spiegato che “ovviamente non possiamo imporre il calendario ne’ nomi a nessuno perche’ non e’ nel nostro costume politico ma facciamo una proposta per contribuire a passare dalle buone intenzioni e da un dialogo a volte etereo alla concretezza delle cose perche’ – ha concluso – soprattutto chi come noi non sta nelle stanze del potere, dei grandi partiti, dei compromessi e degli ammiccamenti ha bisogno di partire in tempo per convincere sull’azione politica che vogliamo mettere in campo”.