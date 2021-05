Amministrative, Di Maio: Ottimo lavoro di Conte, Manfredi risolleverà Napoli

“Napoli è una città che si merita tanto. Gaetano ha la mia stima, è una persona preparata e in grado di risollevare Napoli. Sono certo che darà il massimo per rilanciare la città. Adesso dobbiamo sostenerlo tutti in maniera decisa e compatta. Sono contento di questa candidatura per la mia terra, Giuseppe Conte ha fatto un ottimo lavoro, non era semplice raggiungere questo accordo”. Così Luigi Di Maio, a margine della visita agli studi Rai di Napoli, in merito alla candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco di Napoli.

“Il patto per Napoli dimostra che abbiamo le idee chiare per far tornare a splendere la città. Bisogna ripartire dai Comuni, fondamentali per il rilancio del Paese dopo questi mesi di pandemia”, conclude Di Maio.