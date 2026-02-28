Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro

“Oggi è un giorno importante perché c’è l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar e io ci tengo molto alla leale collaborazione tra le istituzioni, ognuno per il proprio ruolo, ognuno per la propria indipendenza, ma è giusto sempre avere una reale collaborazione istituzionalmente corretta”. Lo ha detto a Salerno il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della cerimonia di apertura.

“L’amministrazione – ha aggiunto – deve far sì di ridurre sempre di più il contenzioso e deve riuscire a lavorare sulle normative e sulle leggi e sulla qualità in generale legislativa proprio per far sì che ci siano meno ricorsi e meno ricorsi significa più sviluppo, più economia e anche più celerità”.

Fico anche anche risposto ad alcune domande sul caso Monaldi. “Io voglio dire a tutti, anche ai cittadini campani, che c’è una classe medica che lavora ogni giorno, anche tra tante difficoltà, che lavora bene e che cura tantissime persone, migliaia di persone ogni giorno. E tutti questi medici vanno difesi, tutto questo personale va difeso perché fanno un lavoro di grande qualità”, ha il presidente della Regione Campania.

“Chiaramente le situazioni gravi che possono capitare sono fortemente attenzionate. Come sapete ho nominato degli ispettori che hanno fatto una relazione molto chiara”, ha sottolineato il governatore che poi ha rivolto un pensiero ai familiari del piccolo Domenico. “Su questa questione ogni volta sento di trasmettere la vicinanza alla famiglia e al dolore rispetto a quello che è successo, perché la cosa più terribile è pensare di essere curati e succede qualcosa che poi va esattamente nella direzione opposta. Quindi per ora per me c’è sempre la massima vicinanza alla famiglia con cui mi sono sentito e per tutto il resto andremo avanti sulle cose che ci sono da fare”.

Sulle prossime elezioni a Salerno “ne stanno parlando i segretari regionali delle forze politiche. È una cosa che delego a loro e alla loro discussione interna” ha detto il presidente della Regione in risposta alle domande sulla candidatura dell’ex governatore Vincenzo De Luca e sulle difficoltà nella riproposizione del campo largo.