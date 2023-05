Amministrative, in Campania affluenza oltre il 64%: è la regione più virtuosa. Ultima la Lombardia (53,2%)

Affluenza stabile in Campania rispetto alla precedente tornata delle amministrative. Alle urne, negli 84 Comuni al voto, si è recato il 64,45% degli aventi diritto, dato quasi in linea rispetto al precedente (65,07%) e più alto della media italiana (59,03%). In Campania non si vota in nessuno dei cinque capoluoghi di regione. Il record in negativo spetta all’Irpinia, dove l’affluenza si è fermata al 56,43%, comunque meglio della precedente (55,15). Più votanti rispetto alla media regionale in provincia di Salerno: il 68,65% degli aventi diritto si è recato alle urne, in calo rispetto alla precedente tornata (69,77%). In provincia di Napoli il dato dell’affluenza è del 63,04% (contro il 63,30), nel Sannio del 66,35% (66,97 cinque anni fa) e in provincia di Caserta del 66,44% (rispetto al 67,80%).

Ora le regioni chiamate al voto, la Lombardia è quella in cui si è votato di meno, con il 53,82%. La più virtuosa la Campania con il 64,45%. Nel Lazio ha votato il 59,84%. In Puglia il 64,14%, in Umbria il 58,66%, in Veneto il 54,56%, in Toscana il 58,14%, in Piemonte il 55,64%, in Molise il 60,51%, nelle Marche il 57,01%, in Liguria il 56,09%, in Emilia Romagna il 56,53%, in Calabria il 56,39%, in Basilicata il 58,35%, in Abruzzo il 63,77%.