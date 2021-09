Amministrative, lunedì Conte a Napoli: presentazione della lista M5s con Manfredi

Lunedi’ 6 settembre, il presidente del M5s Giuseppe Conte sara’ in visita in citta’ per la presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Napoli. Alle ore 10 sara’ in Piazza Sanita’ con Gaetano Manfredi per la presentazione della lista. Presenti anche il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e numerosi esponenti del Movimento. Alle 11,30 incontrera’ i cittadini durante una passeggiata che partira’ da via Arena alla Sanita’ fino a via Vergini. Alle 13 e’ previsto l’arrivo in piazzetta Crociferi, dove Conte terra’ un ultimo intervento. Alle 16 sara’ in visita al Parco Corto Maltese di Scampia per incontrare cittadini e associazioni.