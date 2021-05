Amministrative: Lupi, ‘bene tavolo centrodestra, tema non solo candidati ma proposta governo’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Ho insistito in questi giorni, e finalmente stiamo andando in questa direzione, che fosse assolutamente necessario tornare a riunire il tavolo della coalizione di centrodestra per affrontare le elezioni amministrative, non tanto e non solo perchè dobbiamo scegliere i candidati, ma perchè la forza della proposta del centrodestra è sempre stata una capacità di proposta di governo e una serietà con cui questa espressione della coalizione di centrodestra si manifestava, nella differenza delle proposte ideali, valoriali e politiche”. Lo ha affermato Maurizio Lupi, presidente di ‘Noi con l’Italia’, intervenendo alla fondazione del Partito popolare europeo.