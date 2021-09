E’ la prof.ssa Marilu’ Ferrara, figlia dell’ex Rettore dell’Universita’ Parthenope Gennaro Ferrara, la capolista di ‘Azzurri per Napoli’, animata dall’ex capogruppo di FI al Comune Stanislao Lanzotti. In lista anche il consigliere uscente Vincenzo Solombrino, e Romina Moretto, figlia del consigliere uscente della Lega Vincenzo Moretto. Lanzotti non e’ candidato. “Faccio l’allenatore”, ha detto ai giornalisti “Azzurri per Napoli” sostiene il candidato sindaco di PD e 5 Stelle , Manfredi.