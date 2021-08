Amministrative, Nappi (Lega) attacca: Funicolare di nuovo out, Napoli sempre più immobile

“Stamattina nuovo stop alla Funicolare centrale, a causa di un guasto tecnico verificatosi durante la corsa delle 9.40. Si annuncia l’ennesima giornata di disagi per i viaggiatori e i turisti a Napoli. Retaggio di anni di una gestione inefficace sul fronte dei trasporti, da parte di chi ha governato finora a Palazzo San Giacomo, muoversi in citta’ diventa sempre piu’ proibitivo; la mobilita’, visto anche il paventato stop per i lavori alla Galleria Vittoria, chiusa da 11 mesi e interessata da nuove infiltrazioni, e’ un termine che la sinistra non conosce, il suo immobilismo non poteva che produrre una Napoli immobile. E ora non serve sostituire alla sinistra incompetente di DeMa quella clientelare di Pd e 5 Stelle. Serve un reale cambio di passo che solo la coalizione civica di centrodestra che esprime Catello Maresca come candidato sindaco e’ in grado di garantire”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.