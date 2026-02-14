Amministrative, Schlein: Caso Salerno? Grande attenzione alla coalizione che ha vinto in Campania

“Delle elezioni a Salerno si sta occupando il partito regionale campano. Noi naturalmente seguiamo con attenzione la strada e stiamo dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati, con cui abbiamo appena vinto le elezioni regionali”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, commentando a Napoli, a margine dell’iniziativa “L’Italia che coltiva saperi” la corsa per le elezioni a sindaco di Salerno, con Vincenzo De Luca pronto a candidarsi e la contrarietà di M5s e Avs.

“Credo che serva generosità da parte di tutti” aveva detto poco prima il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al complesso monumentale di Santa Chiara rispondendo a chi aveva chiesto se per evitare la rottura del campo largo a Salerno alle prossime amministrative serva “generosità” da parte dell’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Credo che la volontà della segretaria e del gruppo dirigente del Pd – aveva aggiunto – sia fare in modo che il campo largo sia il più possibile presente nelle competizioni delle prossime amministrative”.