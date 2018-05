Amministrative, voto ad Avellino. Ciampi (M5s): Lunedì mattina presentiamo il primo assessore

“Detto, fatto. Come già ampiamente annunciato, abbiamo le idee molto chiare e siamo già in grado di anticipare i nomi di alcuni assessori che faranno parte della nostra squadra di governo al Comune di Avellino. Lunedì mattina presenteremo il nostro primo assessore. Siamo talmente liberi ed innamorati della città che stiamo lavorando per essa da diverso tempo, senza dover scendere a compromessi con nessuno. Abbiamo le giuste competenze e le qualità necessarie per imprimere la svolta che il capoluogo irpino merita”. Lo dichiara Vincenzo Ciampi, candidato sindaco di Avellino per il Movimento Cinque Stelle. “Lunedì mattina (29 maggio) alle 11 – annuncia Ciampi – presenteremo il nostro assessore al Bilancio ed alle Finanze. Si tratta di un esperto in materia contabile e finanziaria che ha deciso di mettere a disposizione del Movimento Cinque Stelle le proprie competenze per far sì che Avellino superi lo stato di difficoltà in cui versa. Il nostro intento è di mettere i conti del Comune a posto, avviando da subito un’operazione verità per capire effettivamente qual è lo stato reale delle cose. Già stiamo studiando le carte e continueremo a farlo una volta che saremo a Palazzo di Città. Sarà un’operazione chirurgica, trasparente, necessaria, per consentire ad Avellino di ripartire, anche grazie all’appoggio del Governo nazionale”. La conferenza stampa di presentazione si terrà al Circolo della Stampa di Avellino alle 11. L’assessore in pectore, insieme al candidato sindaco Vincenzo Ciampi, i candidati al consiglio comunale ed ai parlamentari irpini, incontrerà i giornalisti. Dalle 17 alle 20, invece, l’assessore incontrerà i cittadini nel gazebo informativo che verrà allestito alla fine di Corso Vittorio Emanuele nei pressi di Piazza Libertà. “Il nostro programma in un giorno: siamo a disposizione di tutti per illustrare i punti salienti della nostra futura azione di governo”, conclude Ciampi.