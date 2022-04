Amministrazione della giustizia, nodo da sciogliere per non mettere a rischio i fondi europei

Il governo, alla ripresa dopo la mini pausa pasquale, ha dato prova che il vecchio detto “quando il gatto non c’è, i topi ballano” consente qualche eccezione. Assente fisicamente il Premier Draghi, collegato comunque con l’aula, uscire dalla stessa con il lavoro in buona parte compiuto, in più senza sconvolgimenti della scaletta programmata, è di per sé indice di un comportamento responsabile e apprezzabile di quella compagine. È però un atteggiamento necessario ma non sufficiente. Per assurdo si potrebbe definire il contesto come una “non negatività”. All’esame dell’esecutivo in quella seduta, oltre al DEF, il documento di economia e finanza, filo conduttore dell’azione pubblica, è stato portato anche l’annoso progetto della riforma della giustizia. Con tutti i distinguo che esso porta con sé, alla fine una forma di accordo con buona probabilità sarà raggiunta. Sull’argomento la politica ha ricevuto dalla magistratura l’immediata negazione del placet e si sarebbe potuto gridare al miracolo se così non fosse stato. Non è di conforto nè per il sindaco del villaggio nè per il maresciallo, che riescono senza alcun intoppo a lavorare a braccetto, constatare che in alto loco si va allargando sempre più il solco che divide due dei poteri dello stato, l’esecutivo e il giudiziario. Non è problema di poco conto nè di recente manifestazione e è ancor più grave che la casta reagisca non idoneamente a “intromissioni”, si legga come sottolineato tale termine, della attività di governo e minacci agitazioni. È amaro constatare che all’ interno della repubblica, definita più volte, a torto o a ragione, “delle banane”, uno dei suoi poteri possa essere identificato, ancora in questo anno di grazia, con caratteristiche simili a quello delle terra delle ananas tout court. L’immediata conclusione a cui arrivano sovente i frequentatori del Dopolavoro è che i guai del Paese sono per buona parte riconducibili alla confusione dei ruoli che oramai nella pubblica amministrazione è diventata pane quotidiano. Ancora più sconsolante è la conclusione che chiude la loro chiacchierata. Riassunta al nocciolo vale: “Come posso essere tranquillo che, mai sia, sarò processato secondo giustizia, quando chi dovrà farlo non fa segreto della propria particolare – nel senso di parte – interpretazione di come dovrebbe funzionare il Paese? La questione è più che logora e il nodo è arrivato al pettine perchè la EU ne chiede lo scioglimento. Esso è infatti, insieme alla risoluzione di altre questioni, conditio sine qua non perchè gli vengano erogati i fondi assegnateli dal NGEU. Non che il problema dell’amministrazione della giustizia sia una esclusiva dei tempi moderni: nei fori della Roma imperiale si dibatteva già del problema e si cercava di evitare che si verificasse l’equazione: “summum jus, summa injuria”. Per lo spazio che la magistratura si è ritagliata all’interno della politica a partire dalla metà degli anni ’60, rimettere ordine al suo interno non sarà cosa facile. Anche perché chi si avventurerà a farlo sa già che avrà sul collo una spada di Damocle o quanto meno un tintinnar di manette nelle orecchie. C’è da augurarsi solo che a stretto giro possa prevalere il buon senso e che gli interessati facciano un passo indietro per poterne poi fare molti altri, su sentieri diversi, in avanti. Al momento argomenti ancora più importanti tengono in scacco e con il fiato sospeso la popolazione del Bel Paese e i suoi governanti. È successo che, uno dopo l’altro, due grosse istituzioni finanziarie internazionali, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, a distanza di poche ore l’una dall’altro, abbiano emesso ciascuna un “bollettino medico” sul paziente Italia. I dati riportati sono stati per gli italiani, soprattutto per il governo, come un coltello girato nella piaga. Gli indicatori economici principali quali il PIL, il tasso di inflazione e l’occupazione, risultano in entrambe le analisi peggiorati rispetto a quelli indicati dal ministero dell’economia, nonché dalla Banca d’ Italia, da Confindustria e da altre istituzioni collegate a quella problematica. Una prima lettura di quegli elaborati potrebbe far pensare che, tutto sommato, la differenza è rappresentata da punti o frazioni di essi, tra gli indicatori percentuali dei vari rapporti. Così non è perché, considerando la variazione percentuale tra tali indici, che, si ripete, sono anche essi percentuali, il divario tra gli stessi è a doppia cifra, precisamente tra il 20 e il 30 per cento. È noto che sono le indicazioni in termini percentuali più che il confronto dei valori assoluti della dinamica di un fenomeno a indicarne con buona attendibilità la portata. Se ne può ricavare anche la velocità delle sue evoluzioni, se gli stessi vengono rapportati alla loro evoluzione nel tempo. Entrambi gli aspetti sono al momento tutt’altro che rassicuranti e non è di nessun aiuto constatare che mediamente, a livello mondiale, la situazione sia appena un pò migliore. Quando viene comunicato agli italiani che l’economia del Paese non è in recessione, viene detta una mezza verità. Le linee di tendenza lasciano intravedere che, all’incirca all’inizio del quarto trimestre dell’anno, il sistema Italia sarà sul bordo di quel cratere, se non con un piede già al suo interno. Sta ostacolando la ripresa del Paese come dell’Europa e del Mondo il ritorno alla grande del re dei mali, il virus capace di più mutazioni di quante riesca a farne Brachetti nei suoi spettacoli. Sembra inoltre che lo stesso non abbia alcun desiderio di abbandonare il campo e di tornare lì da dove è venuto. La lotta del minikiller ingaggiata con l’umanità è impari, paragonabile a quella che ha intentato la Russia all’Ucraina: un’invasione del mondo in perfetta regola. La stessa è condotta con il sistema del logoramento e è prudente non aggiungere altro. Domani sarà trascorso il primo mese di primavera. Questa stagione è da sempre associata alla rinascita, allo sbocciare della natura, più in generale al rifiorire. Il dipinto omonimo del Botticelli rappresenta il trionfo di tali eventi. Eppure allo stato sembrano intravedersi prevalentemente nature morte. Con l’augurio che si tratti solo di una (brutta) illusione ottica.