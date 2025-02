Ammiraglio Munsch: Nato pronta a difendere ogni centimetro di terra

Bucarest, 20 feb. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “La Nato dimostra di essere pronta ad affrontare le crisi, scoraggiare i conflitti e difendere ogni centimetro di terreno dove presta servizio: sono orgoglioso di tutti i partecipanti a Steadfast Dart 25 e sono orgoglioso dell’intera squadra di combattimento della NATO”. Così l’ammiraglio Stuart Munsch comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa, comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Africa e a capo del Comando delle Forze Congiunte Alleate a Napoli. Rispondendo a una domanda di askanews poco dopo, Munsch ha detto che “dobbiamo schierare forze come deterrenza e difesa dalle minacce. Il valore è accresciuto dall’uso della Allied Reaction Force nel primo dispiegamento. E siamo qui per difendere ogni centimetro di questo Paese”, ha aggiunto l’ammiraglio da Galati, cittadina della Romania di confine con l’Ucraina.

Pochi giorni prima della dichiarazione di Munsch e della esercitazione (mostrata alla stampa accreditata nel poligono di Smardan, Galati), il 16 febbraio il Ministero della Difesa Nazionale della Romania segnalava un’allerta aerea. “Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio, le forze armate della Federazione Russa hanno condotto una nuova serie di attacchi con droni contro determinati obiettivi civili e infrastrutturali portuali in Ucraina, nei pressi del confine fluviale con la Romania, nella città di Reni. I sistemi di monitoraggio e sorveglianza radar del Ministero della Difesa Nazionale avevano segnalato e monitorato obiettivi aerei che si sono evoluti nello spazio aereo ucraino, nelle vicinanze delle contee di Tulcea e Galati”, si legge in una nota del ministero di Bucarest.

“Steadfast Dart 25” (STDT 25) è stata pianificata nel 2024 dal Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) e mostra, per la prima volta dalla sua istituzione (primo luglio 2024), lo spiegamento di truppe e di equipaggiamenti militari dell’Allied Reaction Force in un ambiente operativo.

L’esercitazione si svolge in Bulgaria, Grecia e Romania e vi partecipano oltre 10.000 soldati provenienti da Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Romania, Slovenia, Spagna e Turchia.

La Romania partecipa alla STDT 25 con circa 1.150 soldati e 120 veicoli da combattimento. La 15a Brigata Meccanizzata, l’81a Brigata Meccanizzata e il Comando delle Forze Congiunte sono alcune delle strutture coinvolte nella più grande esercitazione NATO condotta quest’anno.

Dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, il 24 marzo 2022 i leader della NATO si sono incontrati a Bruxelles per valutare le conseguenze delle azioni della Russia e prendere misure per rafforzare gli obiettivi di deterrenza della NATO. Al vertice di Madrid nel giugno 2022, la NATO ha deciso di rafforzare significativamente la posizione dell’Alleanza creando un nuovo modello di forza della NATO, migliorando l’abilità della NATO a rispondere a qualsiasi scenario, anche se a breve preavviso.

Nel 2023, al summit di Vilnius, il concetto di deterrenza e difesa dell’area euro-atlantica, chiamato DDA, è stato approvato. Il concetto in sostanza posiziona le attività militari e gli obiettivi in tempo di pace, come anche in caso di crisi e conflitto, contro le due principali minacce per la NATO, la Russia e i gruppi terroristi. Al summit di Washington DC nel 2024, l’Alleanza ha accolto i progressi raggiunti sin dall’Assemblea di Madrid e Vilnius sul rinforzamento e la modernizzazione della NATO per una nuova era di difesa collettiva.