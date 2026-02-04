“Amore disonesto” è il nuovo singolo del produttore Big Fish

Milano, 4 feb. (askanews) – Annunciato da un video-racconto inedito firmato dal celebre giornalista e storyteller Stefano Nazzi, “Amore disonesto” è il nuovo singolo di Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, che vede la collaborazione di Jake La Furia e Carl Brave. Il brano, edito da Warner Records Italy/Warner Music Italy sarà disponibile ovunque venerdì 6 febbraio.

“Amore disonesto” costruisce un racconto crudo e disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. La narrazione è guidata dalle rime taglienti di Jake La Furia e Carl Brave, che uniscono barre e voce per descrivere una realtà fatta di contraddizioni, rapporti umani fragili e costanti pressioni dove il rifiuto del pianto diventa una mera strategia di autodifesa emotiva per affrontare tradimenti e perdite. Il singolo è costruito sul campionamento di “Io non piango”, celebre canzone del 1977 di Franco Califano contenuta nell’album “Tac…!”, un omaggio alla preziosa eredità artistica del Maestro.

A introdurre la collaborazione tra Big Fish, Jake La Furia e Carl Brave è un trailer narrativo unico: una storia dal sapore noir, tesa ma al tempo stesso ironica raccontata da Stefano Nazzi, giornalista e storyteller tra le voci più autorevoli e apprezzate del panorama culturale italiano. Nel suo inconfondibile stile, Nazzi mette in scena un racconto che si articola lungo l’asse Milano-Roma: da un lato Jake La Furia, volto e voce del capoluogo lombardo, dall’altro Carl Brave, simbolo della Capitale. BIG FISH è l’anello di congiunzione tra i due mondi, in una narrazione fatta di attese e scelte, che richiama anche l’idea di un patto artistico fra i tre protagonisti e introduce l’universo di “Amore disonesto”.

Così Big Fish descrive il brano: «Con “Amore Disonesto” ho voluto raccontare un pezzo di storia della musica italiana utilizzando sia la voce che la musica di “Io non piango” del maestro Franco Califano; un brano che non conoscevo e che, al primo ascolto, mi ha colpito per la sua crudezza e la sua poesia. Ho voluto quindi riprendere alcune parti importanti e renderle più attuali, con un linguaggio che mi appartiene. Da lì ho chiamato Jake La Furia, mio amico storico e partner di mille battaglie, che ha dato un tocco narrativo forte e autentico al racconto. Ho poi condiviso questo racconto insieme a un esponente romano della canzone italiana come Carl Brave. Da qui è nato questo connubio azzeccato che ha portato alla realizzazione di “Amore Disonesto”.»

Con una carriera iniziata nel 1994 nel gruppo hip-hop Sottotono, Big Fish ha continuato a farsi conoscere nell’industria musicale come solista e come produttore, contribuendo alla realizzazione di alcune delle canzoni e degli album più importanti della scena rap. Tra le sue collaborazioni più note spiccano opere storiche all’interno del panorama hip-hop del nostro Paese, fra cui “Tradimento” di Fabri Fibra, “Supereroe” di Emis Killa e “Nesliving, Vol. 3 – Voglio di +” di Nesli. In seguito alla reunion dei Sottotono nel 2021, Big Fish è tornato sulla scena in veste di solista nell’estate del 2025 con il singolo “Lato B” e prosegue ora con “Amore Disonesto”, preludio al suo prossimo progetto discografico.