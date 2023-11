“Amori difficili”, festival franco-italiano di jazz omaggia Calvino

Roma, 22 nov. (askanews) – Giovedì 23 novembre a Roma nello Spazio Rossellini (Via della Vasca Navale 58) il festival franco-italiano di jazz “Una Striscia di Terra Feconda” presenta la produzione originale, in collaborazione con I-Jazz, di “Amori difficili”, spettacolo che rende omaggio a Italo Calvino. A leggere i testi di Calvino l’attrice e cantante Maria Laura Baccarini, sul palco a interagire con lei Luca Aquino (tromba), Paolo Damiani (contrabbasso) e Antonio Jasevoli (chitarra).

“Gli amori difficili” (1970) è una raccolta di novelle scritte da Italo Calvino tra il 1949 e 1967, in cui il grande scrittore racconta di movimenti interiori e di viaggi verso il silenzio. Amore, è una parola facilmente pronunciata, sfruttata, fraintesa, millantata, ma Calvino in queste istantanee letterarie così magistralmente scattate, ritrae semplicemente e con l’immancabile ironia del suo sguardo personale, esseri umani nelle loro imprese quotidiane, alla ricerca di una risposta impossibile, di un assoluto a cui non potranno mai dare soddisfazione.

Per lo spettacolo sono state scelte due storie: “L’avventura di un fotografo” e “L’avventura di una moglie”. Miniature di drammaturgia che prendono vita, voce e musica, un viaggio intenso, leggero, in un passato che si può riconoscere come nostro, anche nelle sue premonizioni di un futuro del quale siamo testimoni e interpreti, noi tutti uomini e donne del nostro tempo.

La XXVI edizione del festival franco-italiano di jazz e musiche improvvisate “Una striscia di terra feconda” vede la direzione artistica di Paolo Damiani, Armand Meignan e Roberto Catucci.