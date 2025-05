Amplifon, doppio colpo negli Stati Uniti d’America

Amplifon annuncia l’acquisizione di due aziende statunitensi, Safe in Sound Hearing e Sish Tucson, che gestiscono complessivamente 24 punti vendita in Arizona, uno degli Stati chiave nel più grande mercato mondiale dei servizi per l’udito. Le due società, di proprietà dello stesso gruppo, rappresentano il quarto più grande franchisee del marchio Miracle-Ear, attraverso il quale Amplifon opera negli Stati Uniti sia con negozi diretti che in franchising. Le aziende generano ricavi annuali combinati superiori ai 15 milioni di dollari e impiegano complessivamente 65 persone. Con questa operazione, la rete di punti vendita diretti di Miracle-Ear negli Stati Uniti supera i 420 negozi, a cui si aggiungono circa 1.200 affiliati in franchising. Nel 2024, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato per Amplifon in termini di ricavi.