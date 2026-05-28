Amuseapp porta nei luoghi della cultura l'”accessibilità universale”

Nonostante i progressi sul fronte delle barriere architettoniche, solo il 10% dei musei italiani è accessibile alle persone con disabilità. Se infatti più del 50% dei musei italiani dispone di rampe, ascensori e servizi accessibili secondo i dati Istat, la quota scende sotto il 20% per quanto riguarda i progetti dedicati alle disabilità sensoriali, emotive o cognitive. Questo significa che le oltre 3,1 milioni di persone con disabilità, a cui si aggiungono oltre 600 mila persone nello spettro autistico e oltre 270 mila studenti con Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) spesso sono tagliate fuori dai luoghi della cultura (solo il 9,3% frequenta cinema, teatri o musei, contro il 30,8% del resto della popolazione). Proprio per superare questo gap, amuseapp con la sua piattaforma di intelligenza artificiale sta introducendo nei luoghi della cultura italiani un concetto ancora poco diffuso: l’accessibilità universale.

I problemi che devono fronteggiare i disabili che visitano i musei, infatti, sono i più diversi in base alle loro diverse condizioni fisiche: ad esempio una persona con disabilità uditiva, davanti a un video senza sottotitoli o interpretariato in Lis, vede solo immagini scorrere nel silenzio; una persona con disabilità cognitiva, di fronte a un pannello eccessivamente tecnico, si trova davanti a un testo che ‘non parla la sua lingua’. E una persona con disabilità visiva, in una sala priva di audiodescrizione, si trova in uno spazio in cui buona parte dei contenuti, semplicemente, è invisibile. Di qui l’idea dell’app. “Nel mondo culturale – commenta Marco Da Rin Zanco, co-founder e Ceo di amuseapp – c’è ancora la convinzione che l’accessibilità sia una somma di interventi dedicati a singole disabilità, ma è un modo di pensare che anziché includere esclude. L’accessibilità universale di amuseapp parte dall’idea opposta, ossia progettare con l’aiuto della tecnologia un’esperienza fruibile da chiunque, anche ai visitatori con disabilità”. Già operativa in oltre 100 istituzioni culturali italiane, si è ad esempio concretizzata con la Buonconsiglio app, che rende possibile la visita del castello trentino a pubblici con disabilità diverse. “L’app – conclude Da Rin Zanco – propone quattro itinerari distinti: uno standard, uno per famiglie con la realtà aumentata, uno in Lingua dei Segni Italiana sottotitolata costruito con interpreti Lis e un docente di storia dell’arte con disabilità uditiva, e uno con audiodescrizioni dedicate a persone con disabilità visiva. Anche la scelta dello sfondo scuro dell’app è arrivata dai focus group con visitatori ipovedenti”.