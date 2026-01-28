Amy Macdonald, la star scozzese in Italia: data unica a Milano

Roma, 28 gen. (askanews) – Amy Macdonald arriva in Italia per una data unica il 17 febbraio al Fabrique di Milano, special guest del live Better Joy. La compositrice scozzese presenterà live, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo nuovo album, “Is This What You’ve Been Waiting For?”, uscito l’11 luglio 2025 via BMG e anticipato dalla title track.

Il talento di Amy Macdonald nel trasformare esperienze di vita fatte di emozioni positive, lotte e speranze in canzoni coinvolgenti, l’ha consacrata come una delle artiste più amate del Regno Unito. Questa capacità le ha permesso di conquistare anche il pubblico internazionale, affermandosi anche come performer straordinaria con oltre 5 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Con il nuovo album “Is This What You’ve Been Waiting For?”, Amy Macdonald ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera, che la vede protagonista di un importante tour nel Regno Unito e in Europa, con una data speciale nell’arena di Glasgow all’OVO Hydro. Inoltre, in vista dell’uscita del disco, Amy si è esibita anche in una serie di prestigiosi festival, tra cui quello all’Isola di Wight e il Neighbourhood Weekender, e da concerti in Germania e Svizzera.